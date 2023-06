Landini: 'Se passa l'autonomia penseremo al referendum abrogativo'

VERONA - "E' il momento di fare sistema, non è il momento di dividere le competenze. Le Regioni le hanno già, quello che si sta chiedendo è di fare una secessione, tante piccole patrie, e trovo che sia una follia in questo momento. E' un progetto sbagliato che mette in discussione il processo repubblicano del nostro Paese. Si può anche pensare ad un referendum abrogativo di ciò che potrebbe accadere". Lo ha detto oggi a Verona, il segretario della Cgil Maurizio Landini, in occasione dell'attivo interregionale del sindacato contro l'autonomia differenziata.

"In un momento in cui c'è una guerra in corso, c'è un'emergenza climatica - ha aggiunto - raccontare che ognuno si può salvare nel suo piccolo comune o Regione è impensabile specie quando ci sono processi di questo genere. E' prendere in giro le persone, raccontare delle bugi. Noi abbiamo bisogno di fare sistema con delle priorità come scuola, la sanità, con la pandemia che non ha insegnato nulla. Bisogna pensare alla crescita del Paese in una dimensione anche europea, con delle politiche sul lavoro, sull'ambiente, sulla crescita, che devono avere una dimensione nazionale e non locale che mette in discussione". "L'autonomia non è ancora stata fatta, i cittadini non sono d'accordo - ha proseguito Landini -, non abbiamo bisogno di diseguaglianze e il percorso è quello della Costituzione. Bisogna pensare a bloccare questo processo, che vogliono far passare anche aggirando la Costituzione". (ANSA)