MARENO - Lanciano sassi contro le case ma anche entrano nelle abitazioni per rubare.

Si tratta di una baby gang attiva in questi giorni a Mareno e nell’area di Campagnola. Mercoledì scorso ha lanciato pietre contro una casa in via Conti Agosti.

Il giorno prima un condominio del centro era stato bersagliato a colpi di melograno: l’obiettivo era colpire le finestre.



Potrebbero essere gli stessi che martedì hanno compiuto il furto dell’attrezzatura sportiva dell’atleta paralimpica Asia Pellizzari.

L’appello via social per ritrovare il maltolto era stato condiviso anche dal governatore del Veneto Luca Zaia.

