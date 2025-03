Lampione prende fuoco e sono costretti a intervenire i vigili del fuoco

PADOVA - Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato un palo dell'illuminazione nel parcheggio del centro commerciale Le Centurie, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La squadra, proveniente dal distaccamento volontario di Borgoricco, ha prontamente domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell'area, circoscrivendo l'area con transenne fino al completo ripristino delle plafoniere danneggiate dal rogo. Fortunatamente, l'incendio non ha causato danni alle auto parcheggiate, poiché questi veicoli sono stati spostati in tempo prima dell'arrivo dei soccorsi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 21.