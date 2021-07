Lago Film Fest 2021: l'edizione delle prime volte

REVINE LAGO - Un edizione “delle prime volte”, cosi l'ha definito la nuova direzione artistica composta da Morena Faverin, Mirta Ursula Gariboldi e Alessandro Da Re, per il primo anno è al timone del festival. Un' edizione che, come ha ricordato la fondatrice Viviana Carlet, riparte dall'attualità ma punta al futuro, riportando il focus dell'evento alle origini, cioè al cinema.



Sono 127 film in concorso divisi in 8 sezioni, da 45 paesi, di cui 8 anteprime mondiali e 6 internazionali, 79 anteprime italiane selezionate tra più di 2000 film. Un festival espanso che, nonostante abbia fatto delle rive del lago il centro delle proiezioni, vuole riappropriarsi del borgo medioevale, trasformandolo in una vera e propria esposizione a celo aperto, mettendo in mostra opere di diversi formati e generi, dando voce a produzioni audiovisive con scarso potenziale distributivo.



Quella di quest'anno sarà anche la prima volta in cui, ai tre schermi in riva al lago, si aggiungerà uno schermo- arena immersivo ed uno segreto, raggiungibile solamente in gondola. I cortometraggi fuori concorso conquisteranno quest'anno lo schermo “per eccellenza”, quello in riva al lago: tra le retrospettive in programma ci sarà l'esclusivo omaggio al regista Alexandre Koberidze; i focus invece focalizzeranno l'attenzione su tematiche legate al mondo LGBTQIA+, al difficile clima politico in Chile, alla promozione del cinema in lingua dei segni e alla demistificazione delle mestruazioni.



Alle sezioni consolidate del concorso (Internazionale, Nazionale, Nuovi Segni, Unicef Kids e Teen, Veneto) si aggiungeranno di due novità: Principi Award, concorso dedicato a registi da tutto il mondo under 25, e Moving Bodies, selezione dedicata alla danza che, per il primo anno, farà parte del concorso ufficiale. Ai concorsi per adulti si aggiungono quelli del progetto Girini, dedicato ai bambini e agli adolescenti: il concorso Unicef Kids con 26 cortometraggi d’animazione interamente dedicati ai più piccoli e il concorso Unicef Teens, che affronta invece tematiche socialmente rilevanti con un linguaggio consono ad un pubblico di teenager.

I film italiani in concorso sono 17, di cui cinque anteprime mondiali e due anteprima italiane, alle quali si aggiungono i cinque film della sezione dedicata agli autori veneti, di cui tre in anteprima italiana, tra i quali spicca “L’Artificio” l’ultimo lavoro della regista Francesca Bertin.



Una foltissima platea di ospiti da tutto il mondo popolerà il paese durante i 10 giorni di festival: da Dominga Sotomayor, regista cilena, prima donna a vincere il Pardo d’Argento per la miglior regia al festival di Locarno, a Hilal Baydarov, talentuoso regista dall’Azerbaijan fresco di Mostra del Cinema di Venezia, passando per Cheng Hsu Chung, iconoclasta animatore Taiwanese, fino a Bárbara Wagner, videoartista brasiliana che ha esposto la sua ultima opera alla Biennale di Venezia.



Non mancheranno gli ospiti italiani al festival come Piero Percoco, astro nascente della fotografia nostrana, la promessa italiana dell'animazione mondiale Martina Scarpelli o Roberto Angelini, ex direttore della Propaganda Orkestra di Propaganda Live, ma anche nomi più locali che si sono fatti spazio sulla scena internazionale come Emilia Mazzacurati, talentuosa regista di Padova, e Rachele Maistrello, artista internazionale di Vittorio Veneto.



Senza dimenticare il Festival Dialogato: luogo di incontro e contaminazione fatto di talk, conferenze e workshop per grandi e piccini, dove la comunità locale potrà approfondire i contenuti del festival e conoscere artisti e ospiti.

L'appuntamento con Lago Film Fest è dunque a Revine Lago, dal 23 Luglio al 1 Agosto. I posti sono limitati è pertanto necessario acquistare il biglietto o l'abbonamento in anticipo.