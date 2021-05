L'aeroporto di Treviso riparte: voli dal primo giugno

TREVISO - Mancano dieci giorni all’apertura ufficiale dell’aeroporto Canova di Treviso.



A partire dal 1 giugno, data confermata per i primi voli, lo scalo trevigiano riaprirà finalmente i battenti dopo quasi un anno e mezzo di stop dalla chiusura a marzo 2020.



Sarà una avvio graduale per la ripartenza che vedrà anche l’istituzione dell’annunciata nuova base Ryanair, prima in Veneto.



Proprio con un volo della compagnia irlandese, destinazione Cagliari, delle 12.25 (operato da Malta air) si aprirà la stagione estiva delle tratte da e per Treviso. Ryanair infatti, per l’estate 2021, ha in programma 45 rotte da Treviso verso l’Italia e estero, di cui 22 nuove rotte verso destinazioni come Cofú Chania, Bristol, Rodi, Oslo, Tel Aviv e Maiorca da Treviso, attive già dal prossimo mese ma già prenotabili.



Sempre per il primo giugno in programma anche voli per Alghero, Romania e Ibiza. Una ripresa per la stagione estiva che riporterà i turisti anche a Treviso.