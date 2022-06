Ladro seriale arrestato dai Carabinieri

VERONA - I Carabinieri di Cologna Veneta (Verona) hanno arrestato un cittadino italiano 26enne, residente della bassa veronese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale scaligero su richiesta della Procura della Repubblica.



Il giovane è sospettato di essere l'autore di sette furti, tentati e consumati, in varie abitazioni e in un esercizio commerciale, commessi tra agosto e dicembre 2021, tutti a Cologna Veneta.

Gli investigatori dell'Arma nel corso di un sopralluogo in occasione di un furto hanno ritrovato e repertato una traccia di sangue riconducibile all'autore del reato ed i successivi esami di laboratori, in collaborazione con il Ris di Parma, hanno consentito di estrapolare il Dna e di attribuirlo alla persona indagata.