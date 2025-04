Ladro maldestro ruba uova di Pasqua da un supermercato, ma la porta non si apre e finisce male

INGHILTERRA – Aveva probabilmente immaginato un colpo rapido, silenzioso e “dolce", ma si è trasformato in un disastro comico. Dopo una serie di furti il maldestro “Lupin” è stato protagonista di una goffa fuga. Il bottino? Cinque uova di Pasqua del valore complessivo di 120 sterline – circa 100 euro – rubate da un supermercato. Ma la vera notizia non è tanto il furto, quanto le modalità tragicomiche della fuga.

La porta chiusa, la fuga nel panico

Le immagini diffuse dalla polizia del Nottinghamshire parlano da sole: il 28enne insieme a un complice ancora non identificato, entra nel negozio e afferra le uova con una certa determinazione. Ma il colpo si arena subito: giunti all’uscita, i due trovano la porta automatica bloccata. Un attimo di panico, poi la decisione più sfortunata possibile: provano a sfondarla per guadagnarsi la fuga. Ma non è andata bene. I due maldestri ladri sono riusciti a scappare, ma le telecamere di sicurezza hanno ripreso ogni movimento, facilitando l’identificazione di giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. È stato fermato poco dopo e incriminato per tre furti compiuti tra il 27 febbraio e il 27 marzo.

Oltre al danno, anche la beffa: il 28enne dovrà scontare due mesi di reclusione per aver cercato di mettere le mani su quello che doveva essere un bottino pasquale dal sapore decisamente amaro. La polizia ha colto l’occasione per diffondere il video del furto sui social, trasformando il “colpo” in un piccolo fenomeno virale.