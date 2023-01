Ladri tentano il colpo in un'abitazione: scoperti, colpiscono l'inquilino con una mazza da baseball e un manico di scopa

VERONA - Due ragazzi sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona per il reato di rapina aggravata in concorso. I due giovani, un 18enne e un 25enne, hanno aggredito il proprietario dell'appartamento che li aveva sorpresi mentre stavano compiendo un furto. I due si sono scagliati contro l'uomo e lo hanno colpito ripetutamente con una mazza da baseball ed un manico di scopa, nel tentativo di guadagnare la fuga con il bottino. I due giovani, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati dai poliziotti che hanno sequestrato anche materiale ritenuto provento di furto e per questo il 25enne è stato anche denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.