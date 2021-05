Ladri scatenati nella notte: rubati un'auto e gioielli

PADOVA - Ladri scatenati nella notte in provincia di Padova. A Camponogara hanno rubato una Mercedes, gioielli, abiti e pure una televisione.



La scorsa notte ignoti sono entrati in un'abitazione in via Aldo Moro, in pieno centro. Qui vivono marito, moglie e la sorella di lei.



La famiglia è molto nota perché attiva nel mondo del volontariato ed è proprietaria di un negozio di tendaggi.



I ladri sono andati a colpo sicuro riuscendo a svignarsela con un bottino ingente. OT