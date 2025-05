Ladri scatenati: colpite tre aziende, bottino da oltre 11 mila euro

UDINE - Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio, una banda di ladri ha colpito con precisione tre aziende nel comune di Magnano in Riviera, portando via complessivamente oltre 11 mila euro in contanti e lasciando danni materiali e preoccupazione tra imprenditori e cittadini.



Il primo furto è stato messo a segno presso il punto vendita Bricofer, dove i malviventi hanno forzato una porta secondaria e si sono introdotti negli uffici amministrativi, scassinando cassetti e contenitori per rubare circa 8.000 euro.



Pochi minuti dopo, i ladri hanno colpito il Aquarius Wellness Center, forzando una delle uscite di sicurezza e aprendo la cassaforte da cui hanno sottratto altri 3.000 euro. La dinamica simile fa pensare a un gruppo ben organizzato e con conoscenze pregresse dei luoghi.

Il terzo tentativo è avvenuto presso la Gesteco Spa, lungo la statale 13, dove i ladri hanno forzato una porta sul retro ma sono riusciti a rubare solo una ventina di euro, probabilmente disturbati o privi di informazioni precise.



I Carabinieri di Tarcento hanno avviato le indagini, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Non si esclude l’uso di mezzi rubati o targhe coperte per eludere i controlli.