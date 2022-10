Ladri nella notte in azienda a Motta

MOTTA DI LIVENZA - Furto in azienda ieri notte in via Lombardia a Motta. Rubate smerigliatrici e altri utensili alla Affilature mottensi.

Come segnalato dal titolare Marco Valeri, ignoti hanno sfondato le porte di ingresso, regolarmente chiuse, con degli utensili, provocando parecchi danni. Poi hanno messo tutto a soqquadro e rubato tutti gli oggetti di valore. In pratica, oltre ad aver devastato le porte di ingresso, hanno messo sottosopra lo spogliatoio e il magazzino.

E hanno fatto incetta di attrezzatura come ad esempio smerigliatrici o simili. Ma anche prodotti per costruire utensili. Sparito materiale per diverse migliaia di euro. In più, non contenti, hanno fatto sparire ben tre modellini di carri armati della Seconda Guerra mondiale in esposizione in ufficio. Uno di questi, per dire, era dotato di telecomando e costava 560 euro».

I ladri sono giunti sul posto con un furgone con tutta probabilità dal retro, cioè da via Friuli. E dopo il colpo sono fuggiti senza passare per la strada principale di via Magnadola, dove sono presenti diverse videocamere. Immediata la chiamata ai Carabinieri. Ladri anch alla vicina azienda Stival srl.