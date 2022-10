Ladri di biciclette scatenati a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - I Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno raccolto le denunce di alcuni furti di biciclette perpetrati nottetempo in danno di residenti del quartiere "Marco Polo".

Ignoti hanno manomesso i sistemi di apertura dei garage delle abitazioni riuscendo ad asportare 5 bici di vari modelli e marche (in prevalenza mountain bike) per un valore di alcune migliaia di Euro. Al setaccio le telecamere della zona per ottenere i primi utili elementi per il prosieguo delle indagini da parte dei militari dell'Arma vittoriese.