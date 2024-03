Ladri in casa ex campione olimpico Di Donna, rubate le medaglie

VERONA - L'ex campione di tiro a segno e attuale ct della Nazionale italiana di pistola Roberto di Donna ha subito un furto in casa nel corso del quale i malviventi hanno portato via, tra le altre, le medaglie olimpiche di Atlanta 1996, l'oro nella pistola ad aria compressa e il bronzo nella pistola libera. Sono spariti anche alcuni dei riconoscimenti più importanti di un'intera carriera, tra i quali il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima delle onorificenze del Coni.

I ladri, un uomo e una donna, si sono introdotti nella casa di Verona dove vive la madre di Roberto Di Donna, e dopo averla messa a soqquadro hanno rubato anche una somma di denaro e altri oggetti. Spaventata per l'accaduto ma complessivamente in buone condizioni la mamma del campione Olimpico; di Donna presenterà domani la denuncia alle forze dell'ordine. Sull'episodio è intervenuta l'Unione Italiana di Tiro a Segno, lanciando un appello affinchè i responsabili del furto restituiscano almeno le medaglie olimpiche e il Collare del Coni, riconoscimenti dal valore inestimabile per un campione dello sport. L'estate scorsa, sempre nel veronese, a Rivoli, un'altra grande campionessa azzurra, Sara Simeoni, era stata vittima di un furto del tutto analogo.



"Vivo un grande dispiacere. La prima preoccupazione è stata naturalmente per le condizioni di mia mamma, rimasta fortunatamente incolume. Ma oggi con quelle medaglie mi hanno portato via un pezzeto di vita". Così l'ex campione olimpico di tiro a segno, e attuale ct della Nazionale, Roberto di Donna, ha parlato del furto messo a segno nella casa dei genitori a Verona, in zona stadio. Era qui che di Donna custodiva i suoi trofei sportivi più importanti: su tutti, le due medaglie, un oro e un bronzo, conquistate ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996.



Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzogiorno da un uomo e una donna, che hanno atteso la mamma del campione e, con una scusa, spacciandosi per amici del fratello di Roberto, sono riusciti a salire nell'appartamento: qui, mentre uno dei due distraeva l'anziana, l'altra ha approfittato per razziare i trofei e del denaro. "Fortunatamente mia madre è rimasta incolume, questa è la cosa più importante - ha commentato di Donna - Ho sempre detto che le medaglie le porto nel cuore, ma ora non le ho più. Ho trascorso questi 28 anni da Atlanta sapendo che se avessi voluto rivivere quelle emozioni avrei potuto rivedendo le due medaglie. E' un grande dispiacere. Nutro la speranza di ritrovarle, ma in questi casi, si sa, la speranza è ridotta al lumicino".