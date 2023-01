Ladri in casa dell’ex calciatore di Serie A

UDINE - Sono entrati forzando una finestra e, una volta all’interno dell’abitazione, hanno fatto man bassa di orologi, tra cui un Rolex, gioielli, borse e capi di abbigliamento firmati per un valore complessivo di 80mila euro. Il furto, avvenuto tra il 19 dicembre e l’8 gennaio, si è consumato a Tricesimo. La casa visitata dai malviventi è quella dell’ex calciatore Antonio Floro Flores, che, cresciuto nelle fila del Napoli, ha giocato nel ruolo di attaccante, per alcune stagioni, anche nell’Udinese. Floro Flores, rientrato ieri sera dalle vacanze di Natale, ha trovato la casa sottosopra. Non gli è rimasto altro che sporgere denuncia ai Carabinieri, che indagano sull’episodio.

Foto d'archivio