Ladri a casa del calciatore Morata mentre lui è in ritiro a Euro 2024

MADRID – La famiglia di Alvaro Morata ha subito un nuovo furto nella loro abitazione. Alice Campello, moglie veneziana dell'attaccante dell'Atletico Madrid, ha condiviso la notizia sui social. Secondo quanto riportato, alcuni ladri si sono introdotti in casa mentre Morata era in ritiro con la Spagna per Euro 2024.

"Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza", ha scritto Alice su Instagram, aggiungendo che preferiva informare lei stessa per rassicurare amici e parenti sulla loro sicurezza. "Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24 ore su 24 e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio".

Non è la prima volta che la famiglia Morata subisce un furto. Già nel 2019, Alice Campello era stata derubata mentre si trovava da sola con i figli nella loro abitazione.