Ladri al distributore: sradicate le colonnine del self service con una gru

VICENZA - Gru rubata utilizzata dai ladri come ariete per sradicare le colonnine del self service del distributore di carburante e rubare la cassa automatica. E’ successo sabato sera a Thiene (Vicenza).



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la stazione di servizio completamente danneggiata e i carabinieri della compagnia di Thiene per le indagini.