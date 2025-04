L'addio a papa Francesco: proclamato lutto regionale in Veneto

VENEZIA - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha adottato lunedì il decreto con cui viene proclamato il lutto regionale per la scomparsa di Papa Francesco. In segno di cordoglio, è stata disposta l'esposizione a mezz'asta della bandiera della Regione del Veneto in tutte le sedi istituzionali centrali e periferiche, nonché presso gli Enti strumentali regionali. Lotteria Green Card degli Stati Uniti - La pre-registrazione è aperta Lotteria Green Card degli Stati Uniti - La pre-registrazione è aperta gcprogram.com "Con profondo rispetto e riconoscenza - dichiara Zaia - il Veneto si unisce al dolore del mondo per la perdita di una figura straordinaria, punto di riferimento spirituale e morale."