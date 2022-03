L'acqua col sapone finiva nel terreno: sequestrato l'impianto di autolavaggio

VICENZA - Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro probatorio d’urgenza di un impianto di autolavaggio a Valdastico (VI), operante senza le previste autorizzazioni in materia ambientale.

Nello specifico, i militari della Compagnia di Schio hanno eseguitohanno eseguito un'ispezione con i funzionari dell’A.R.P.A.V. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto), finalizzato a verificare il rispetto della normativa in materia di scarico delle acque reflue industriali disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), cui sono assimilati per legge gli scarichi da autolavaggio.

Nel corso dell’intervento, è stato rilevato che la società gerente l’impianto non è mai stata destinataria di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), per il cui rilascio è competente la Provincia; l’impianto non era dotato di alcuna vasca per la separazione dell’acqua dalle sostanze inquinanti utilizzate per il lavaggio delle auto; le acque reflue industriali derivanti dalla citata attività, in assenza della vasca di cui sopra, erano confluite direttamente in due pozzi perdenti collegati con il sottosuolo, ovvero sul terreno adiacente l’impianto.

I militari hanno dunque eseguito il sequestro probatorio d’urgenza dell’impianto, operante in violazione di quanto previsto dal Testo Unico Ambiente.

La legale rappresentante dell’impresa è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di Scarico di acque reflue industriali non autorizzato e Violazione dei divieti di scarico negli strati superficiali e nelle acque sotterranee del sottosuolo. La società gerente l’impianto è stata segnalata all’A.G. per la responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato ambientale presupposto da parte del citato organo apicale.