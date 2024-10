Laboratorio fuorilegge: scoprono 90 chili di marijuana

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto e sequestrato una cascina di tre piani a Monte di Malo, trasformata in un laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di marijuana. L’operazione è partita da segnalazioni su un sospetto via vai del ventottenne albanese, poi arrestato, che frequentava la cascina.

Durante il controllo, i militari hanno trovato 103 piante di marijuana in vaso (oltre 60 kg), 30 kg di marijuana essiccata e 94 germogli, per un totale di 90 kg di stupefacente. La cascina era dotata di impianti di ventilazione e irrigazione alimentati da cablaggi rudimentali, privi di misure di sicurezza.

Il giovane, irregolare in Italia, è stato arrestato per produzione e spaccio di stupefacenti e portato al carcere San Pio X di Vicenza. Le operazioni antidroga nell’ambito del dispositivo "Piazze Pulite" proseguiranno nei prossimi mesi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini al numero 117.