L’eurodeputata Elena Donazzan nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni su Gaza

VENETO – Le recenti dichiarazioni dell’eurodeputata Elena Donazzan, già assessore regionale veneta, non sono passate inosservate poiché implicitamente giustificano la strage di bambini in atto a Gaza: parole che hanno ispirato un post dai toni roventi del giornalista e scrittore Lorenzo Tosa (NdR, vedi sotto) che su Facebook ha un seguito di oltre 688mila follower. «Se esiste un punto di non ritorno dell’abiezione umana, beh, lo ha toccato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan – scrive Tosa -. Che, in un discorso al Parlamento europeo, di cui è sventuratamente deputata, ha detto testuali parole: “I bambini di Gaza uccisi? Sono figli di terroristi usati come scudi umani”. Lo ha detto qualche giorno fa, sfuggito a molti e ora giustamente rilanciato dal sito “L’Antidiplomatico”».

«Ma non si è mica fermata lì - incalza il giornalista -. Ha anche sostenuto che “Israele ha il coraggio di fare quello che l’Europa non ha il coraggio di fare”. Ha il coraggio, cioè, di commettere un genocidio. E, nel delirio di Donazzan, dovremmo pure ringraziarli. Donazzan è la stessa, per capirci, che cantava “Faccetta nera” in radio, ha dato dell’”uomo vestita da donna” a una professoressa trans morta suicida e teorizzava che “i matrimoni misti favoriscono il terrorismo”. Ma questa volta si è addirittura superata in miseria. Ma, tranquilli. Non solo Donazzan non si dimetterà - figuriamoci - ma nel suo partito guadagnerà punti, voti, applausi. La vergogna dei senza vergogna».