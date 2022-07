L’azienda per sbaglio gli versa 330 volte lo stipendio

CILE – Un dipendente dell'azienda Consorcio Industrial de Alimentos, assunto con la mansione di un assistente alla spedizione, ha ricevuto per errore 330 volte lo stipendio. Il fatto è accaduto in Cile e riguarda una delle maggiori aziende produttrici di carni e insaccati dello stato latino-americano.



L’uomo che solitamente percepiva 500mila pesos al mese (l’equivalente di poco più di 500 euro), controllando il suo conto corrente ha scoperto esterrefatto che l’azienda gli aveva fatto un bonifico della bellezza di 165.398.851 pesos (circa 170mila euro).



A dirla tutta in un primo momento il dipendente è stato animato dai migliori propostiti e si è rivolto all’amministrazione per informarli dell’errore: il dirigente responsabile ha quindi allertato l’ufficio risorse umane, chiedendo quindi all’uomo di restituire quanto percepito erroneamente.



Nel frattempo, nella mente del lavoratore deve essere balenata qualche idea perché, dopo aver prelevato l’intera somma, ha fatto perdere le sue tracce. Tramite un legale, il dipendente datosi alla macchia, ha quindi rassegnato le dimissioni. Alla luce di questo sviluppo l’azienda ha sporto denuncia accusando l’uomo di appropriazione indebita di fondi.