KRIPTON

proiezione cinematografica del film di Francesco Munzi

con la partecipazione del regista (in collegamento online)

a seguire, interviene Giuseppe Salce

produzione Cinemaundici

Kripton indaga la vita sospesa di sei ragazzi, tra i venti e i trent’anni, volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche della periferia romana, che combattono con disturbi della personalità e stati di alterazione. Attraverso il racconto della quotidianità dei protagonisti, delle relazioni che intrecciano tra di loro e con il mondo “adulto” composto da psichiatri, professionisti e dalle stesse famiglie, il film ci porta a esplorare in profondità la soggettività umana. La condizione estrema del disturbo mentale diventa la chiave per avvicinarsi all’abisso misterioso della nostra mente e, allo stesso tempo, possibile metafora del nostro tempo.

prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756

evento in collaborazione con Cinema Italia Eden e Cineforum Gagliardi

in caso di maltempo, la proiezione e l’incontro si terranno al Cinema Italia Eden di Montebelluna

Francesco Munzi, regista e sceneggiatore, laureato in Scienze Politiche e diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha realizzato documentari, cortometraggi e film selezionati per le più prestigiose manifestazioni cinematografiche (Venezia e Cannes in particolare) e premiati con importanti riconoscimenti.

, medico psichiatra, è il Direttore del Centro di Salute Mentale del Distretto di Asolo - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana della Regione del Veneto.