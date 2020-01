"Kobe Bryant morto in incidente elicottero"

LOS ANGELES (STATI UNITI) - "Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero". Il sito Tmz.com diffonde la notizia del decesso dell'ex stella del basket Nba.



Il disastro sarebbe avvenuto nell'area di Calabasas, in California, nella mattinata di oggi. Bryant, 41 anni, era in volo con altre 3 persone quando l'elicottero -Sikorsky S-76- è precipitato. Tra le vittime ci sarebbe anche Gianna Maria, 13 anni, una delle 4 figlie di Bryant. Secondo Tmz.com, a bordo non era presente Vanessa Bryant, moglie dell'ex cestista.



L'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, sul luogo dell'incidente, non è servito a salvare nessuna delle 5 vittime.



La polizia della Contea di Los Angeles rende noto che 5 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un elicottero. "Non ci sono superstiti", si legge in un tweet relativo al disastro avvenuto nell'area di Calabasas. "Evitare la zona fino a ulteriori indicazioni".



La notizie è stata confermata dal Los Angeles Times, che cita fonti di polizia e fa riferimento ad un incidente avvenuto verso le 10 del mattino. Lo schianto dell'elicottero è stato seguito da un incendio che ha complicato notevolmente le operazioni dei soccorritori.