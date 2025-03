Kiev sotto attacco: droni russi vanno a segno, tre morti

UCRAINA - Un attacco notturno con droni russi ha colpito diversi quartieri di Kiev, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre, oltre a numerosi incendi. Le vittime sono una donna nel distretto di Dniprovskyi e un’altra nel distretto di Holosiivskyi, secondo i servizi di emergenza ucraini. Tra le vittime c'è una bambina di 5 anni mentre un bambino di 11 mesi è rimasto ferito. Due grattacieli nel quartiere di Podil sono stati colpiti, scatenando le fiamme, ha riferito Timur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città.



Le esplosioni hanno provocato incendi anche in almeno altri due quartieri, ha confermato il sindaco Vitali Klitschko, che ha esortato la popolazione a restare nei rifugi. La capitale e gran parte dell’est del Paese sono rimasti sotto allerta antiaerea per tutta la notte. L’attacco arriva alla vigilia dei colloqui in Arabia Saudita tra Usa, Russia e Ucraina su una possibile tregua.