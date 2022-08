Kenya, la siccità ostacola anche il voto

KENYA - Nella contea settentrionale di Samburu, in Kenya (nella foto una cerimonia tradizionale), la grave siccità ha costretto i pastori a migrare per centinaia di chilometri in cerca di pascoli e acqua, il che significa che alcuni potrebbero essere costretti a non votare alle elezioni previste per il 9 agosto.

La gente è più concentrata a cercare di salvare i propri animali che a votare. Le scarse precipitazioni fanno sì che circa quattro milioni di persone in Kenya stiano attualmente affrontando una grave carenza di cibo e i casi di malnutrizione infantile sono aumentati del 50% in alcune zone del Paese.