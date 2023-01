Kenya, barca si ribalta: salvi italiani a bordo

KENIA - Una barca si è ribaltata in Kenya al largo della spiaggia della Garoda a Watamu. "A bordo circa una quarantina di turisti, sia italiani che keniani. Purtroppo ci sarebbero alcuni morti per annegamento, ma dalle prime notizie che trapelano, gli italiani sarebbero tutti salvi" scrive il Portale degli Italiani in Kenya.



Una sola turista italiana è ancora in osservazione in ospedale e le sue condizioni sono stazionarie secondo quanto scrive il sito malindikenya.net. Il consolato onorario di Malindi, si legge, "ha da subito seguito la vicenda, controllando che i connazionali con qualche problema fossero ricoverati negli ospedali di Malindi e Watamu e non versassero in gravi condizioni. Da quanto appreso da Malindikenya.net, solo una turista sarebbe ancora in osservazione e le sue condizioni sono state definite stazionarie".



"La barca era alla ricerca dei delfini, oltre la prima barriera corallina, quando ha 'scuffiato'" scrive il Portale degli Italiani in Kenya. "Sarebbe stata investita da un'onda anomala, capovolgendosi". Tutti gli occupanti sono finiti "in mare aperto" e "praticamente nessuno indossava il giubbotto salvagente". "Prontamente altre imbarcazioni vicine si sono portate sulla scena dell'incidente - continua il media locale - facendo salire a bordo i malcapitati, ma alcuni keniani non ce l'hanno fatta. Secondo le testimonianze raccolte da malindikenya.net, si tratterebbe di una donna keniana e di una bambina, mentre un altro minore sarebbe in gravissime condizioni. Gli italiani a bordo hanno raggiunto la riva grazie anche al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia e altri sono stati curati per lievi contusioni al Garoda Resort".



"I turisti italiani stanno bene e non ci sono dispersi", ha detto all'Adnkronos un dipendente del Garoda Resort di Watamu, in Kenya, dove alloggiano i turisti italiani che questa mattina hanno partecipato al safari marino, al largo della spiaggia della Garoda. Una sola turista italiana è ancora in osservazione in ospedale e le sue condizioni sono stazionarie scrive il sito malindikenya.net.



"All'appello fino ad ora mancano sei turisti ma quasi certamente si trovano a bordo di una seconda imbarcazione che si era spinta un po’ oltre il punto del ribaltamento per seguire i delfini, uno degli obiettivi del safari marino”.