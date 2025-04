Kenya, 14enne uccisa da una leonessa: un uomo muore travolto da un elefante

KENYA - Dramma in Kenya, dove due persone hanno perso la vita in distinti attacchi di animali selvatici. Una ragazza di 14 anni è stata uccisa da una leonessa nei pressi del Parco nazionale di Nairobi, in un ranch situato al confine meridionale dell’area protetta. A confermarlo è stato il Kenya Wildlife Service (Kws), che ha aperto un’indagine sull’accaduto.



Poche ore dopo, un uomo di 54 anni è morto nella contea di Nyeri dopo essere stato aggredito da un elefante. Anche in questo caso, il Kws è intervenuto attivando squadre di pronto intervento nelle due aree coinvolte per scongiurare nuovi episodi.



Le organizzazioni ambientaliste e i gruppi civici locali hanno chiesto l’adozione di misure più efficaci per prevenire tragedie simili. Tra le proposte avanzate ci sono il rafforzamento delle recinzioni attorno ai parchi, l’installazione di sistemi di allerta e nuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione residente nelle zone limitrofe alle riserve naturali.