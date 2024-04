Kate sottoposta a «una pesante chemio». Harry a Londra senza Meghan. Pesanti accuse su Carlo e la Regina

LONDRA - Mentre Harry e Meghan si preparano a debuttare su Netflix, il Guardian scuote la corona con rivelazioni su presunte pressioni reali.

La famiglia reale britannica si trova al centro dell'attenzione con una serie di eventi che spaziano dal mondo dello spettacolo alle controversie politiche. Mentre la duchessa di Cambridge affronta la chemioterapia, i duchi di Sussex si preparano a lanciarsi in nuove avventure televisive su Netflix. Kate Middleton, impegnata nella sua battaglia contro il cancro, vede il marito William affrontare la solitudine e le responsabilità reali in un momento di crisi per la monarchia.

I Sussex e il loro debutto su Netflix

Harry e Meghan, lontani dagli oneri reali, si apprestano a produrre e recitare in due serie tv per la celebre piattaforma di streaming. Mentre Meghan si dedicherà alla cucina e al giardinaggio, Harry sarà il volto di una serie sul polo, sport tradizionale della famiglia reale. Questi progetti, curati da Micheal Steed, promettono di allontanare le voci di crisi e rafforzare il legame tra i due ex membri della famiglia reale britannica.

Le accuse contro i Windsor e le pressioni reali

Nel frattempo, il Guardian ha sollevato polemiche riguardo alle presunte pressioni esercitate dalla corte reale per garantire l'immunità del principe Carlo da reati rurali. Queste accuse, che coinvolgono anche la regina Elisabetta II, mettono in discussione l'etica e la trasparenza della monarchia britannica. Il meccanismo del consenso, definito "antidemocratico", sembra aver favorito interessi privati a discapito della democrazia e della giustizia.

