Kate, oggi prima apparizione pubblica: "Sto meglio ma non sono fuori pericolo"

LONDRA - La principessa Kate sta facendo "buoni progressi" nella terapia dopo il cancro che le è stato diagnosticato. "Non sono ancora fuori pericolo", dice la moglie del principe William nel messaggio con cui annuncia la partecipazione alla parata Trooping the Colour, in programma sabato 15 giugno per celebrare il compleanno di re Carlo: si tratta della prima apparizione pubblica per la principessa del Galles da quando è stata diagnosticata la malattia e da quando, a gennaio, è

"Come sanno tutti coloro che si sottopongono alla chemioterapia, ci sono giorni positivi e giorni negativi. Nelle giornate difficili ci si sente deboli, stanchi, bisogna consentire al corpo di riposare. Nei giorni positivi, quando ci si sente più forti, si vuole approfittare al massimo delle condizioni positive. Sto imparando ad essere paziente, soprattutto rispetto all'incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo il tempo indispensabile per guarire", dice nel messaggio diffuso sui social. "Le terapie proseguono e dureranno ancora alcuni mesi. Nei giorni in cui mi sento bene, è un piacere occuparmi della scuola" dei bambini, "dedicare tempo alle cose che mi danno energia e positività, iniziare a lavorare un po' da casa".

Kate, riferisce la Bbc, sarà nel gruppo di famiglia che si affaccerà da Buckingham Palace. La notizia relativa alla presenza della principessa è stata accolta con gioia da Re Carlo: il sovrano, secondo un portavoce di Buckingham Palace, "è felicissimo che la principessa sia in grado di partecipare agli eventi di domani". Kate, intanto, coglie l'occasione per ringraziare per il sostegno ricevuto dai cittadini: "Ha fatto tutta la differenza del mondo per William e per me, ci ha aiutato entrambi in alcuni dei momenti più duri".

"Una notizia", quella dell'annuncio della prima apparizione pubblica di Kate, definita "meravigliosa" dal premier britannico Rishi Sunak in conferenza stampa al G7 di Borgo Egnazia. "La dichiarazione della Principessa del Galles - sottolinea Sunak in un post su 'X' - sarà particolarmente significativa per coloro che stanno combattendo il cancro e per le loro famiglie. Riconosceranno nelle sue parole la stessa lotta e trarranno speranza e ispirazione dalla sua forza. Sono felice che sarà presente alla parata per il compleanno di Sua Maestà e so che l'intero Paese è con lei".