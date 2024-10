Kate Middleton torna in pubblico dopo la chemio: l'abbraccio con una fotografa malata di cancro

INGHILTERRA - Il profilo ufficiale dei principi di Galles ha diffuso delle foto che ritraggono Kate Middleton in pubblico per la prima volta, dopo aver annunciato di aver concluso il ciclo di chemioterapia in seguito alla sua diagnosi di cancro.



L'evento scelto per fare il suo ritorno nelle occasioni ufficiali non è certo causale: la prima foto ritrae la principessa mentre abbraccia la fotografa scelta per immortalare la giornata al castello di Windsor in cui il principe William ha consegnato delle onorificenze. Si tratta di Liz Hatton, sedicenne malata di una forma molto aggressiva di cancro, con un'aspettativa di vita molto breve (secondo i dottori le restano tra i sei mesi e i tre anni). "E' stato un piacere - hanno scritto i principi di Galles - incontrare Liz a Windsor, una giovane fotografa di talento che ci ha ispirati con la sua forza e la creatività".



Hatton ha firmato gli scatti che sono stati pubblicati sul profilo ufficiale dei principi di Galles e che ritraggono il ciclista Mark Cavendish e l'ex calciatore Ally McCoist mentre ricevono le onorificenze dal principe William.