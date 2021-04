Kate Middleton, perle ed eleganza: duchessa 'regina' dei social

GRAN BRETAGNA - Kate Middleton duchessa di Cambridge e 'regina' dei social. Spopola su Twitter la consorte del principe ed erede al trono d'Inghilterra William, apprezzata per l'eleganza e la sobrietà anche in uno dei giorni più tristi per la monarchia britannica, quello dei funerali del principe Filippo.

Non sono passati inosservati, infatti, la parure di perle - con l'iconico girocollo della collezione della Regina già indossato nel 1982 da Diana - e l'elegante abito nero indossati dalla 39enne nel corso della cerimonia funebre. Uno stile definito dai più "sobrio" che ha reso la duchessa se possibile "ancora più bella", "splendida", "incantevole", "di classe".

Inevitabile fra gli utenti il paragone con Meghan Markle, 'rea' per alcuni di rappresentare al contrario "l'ineleganza": "Ne deve magna’ de #fishandchips l’americana - scrivono -. #KateMiddleton fuoriclasse". "Competere con #KateMiddleton è impossibile! Perfetta, perfetta, perfetta sempre! Io me la sarei tenuta vicina come cognata... almeno per brillare di luce riflessa.. Ma non siamo tutti uguali", sottolineano.

Del resto, la futura principessa consorte già "ha vinto", scrivono: "Questa foto - veletta nera, occhi in primo piano e girocollo in vista - la incorona regina di casa #Windsor e presto d’Inghilterra. Fermezza, Stile e ragion di Stato, sono il sale di lunga vita degli Imperi. E delle famiglie".

E ancora: "Questa scatto esprime a pieno la bellezza, la classe, l'eleganza e la consapevolezza di Kate Middleton. Splendida!", affermano, citando anche una celebre massima di Dior: "L’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, naturalezza, cura e semplicità. Fuori da questo, credetemi, non c’è eleganza. Solo pretesa".

E ancora: "Kate Middleton di una classe ed eleganza unica. Non me ne volete ma... È l’unica degna di essere nominata Regina dopo Queen Elisabeth". Ma nei commenti c'è chi si spinge ancora più in là: "Questa donna - sostengono - è già Regina".