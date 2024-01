Kate Middleton in ospedale, operata all'addome. Bbc: "Condizioni serie"

Kate Middleton operata a Londra: la principessa del Galles si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale a Londra. Lo ha riferito Kensington Palace. In una nota Kensington Palace ha precisato che Kate è stata ricoverata ieri alla 'London Clinic' per un intervento di chirurgia addominale programmato. "L'intervento ha avuto successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai 10 ai 14 giorni per poi proseguire la convalescenza a casa", si legge nel comunicato. Come consigliato dai medici, è "improbabile" che la principessa del Galles torni agli impegni pubblici "prima di Pasqua".



Da Kensington Palace si rende noto anche che l'intervento a cui è stata sottoposta Kate Middleton non è stato provocato da un tumore. Ma, aggiunge la Bbc, "è chiaro dai tempi lunghi previsti per la degenza in ospedale e dal tono del comunicato che le sue condizioni mediche sono serie".



In forse possibile visita in Italia con William in primavera



L'intervento della principessa del Galles, che non potrà riprendere gli impegni ufficiali almeno fino a Pasqua, mette in forse la visita, ancora non annunciata ufficialmente, che Kate e William avrebbero dovuto fare in primavera in Italia. Lo scrive il Daily Mail che a fine dicembre aveva rivelato i preparativi della visita, con una tappa a Roma e una possibile udienza con Papa Francesco.



Nei giorni scorsi poi, Hello aveva dato altri dettagli sulla possibile prima visita ufficiale della coppia, non escludendo una tappa a Firenze, dove la futura regina ha trascorso tre mesi da studente per dedicarsi alla storia dell'arte. Re Carlo operato alla prostata Poco dopo Buckingham Palace ha reso noto che re Carlo III sarà sottoposto anche lui a un intervento chirurgico, per ipertrofia prostatica benigna, la prossima settimana. Annullati quindi gli impegni pubblici del 75enne sovrano.