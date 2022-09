Karate, Treviso e Ponte protagoniste in Croazia

PONTE DI PIAVE - Al 21° Karate Croatia open, manifestazione internazionale alla quale hanno partecipato 1300 atleti in rappresentanza di 19 nazioni c’erano molte società Italiane e tra queste anche le trevigiane Academy Ponte di Piave e la Treviso Karate (ambedue associate alla Lispoteam360) che si sono ben distinte.

Ottimo argento nel kumite esordienti 44 kg. per Yasmine Laouzai portacolori dell’Academy Ponte di Piave, allenata dal maestro Paolo Moretto, che dopo il bronzo della settimana precedente all’Open Turin Cup si è migliorata e grazie ai risultati ottenuti è stata convocata in rappresentanza del Veneto per la finale nazionale del Trofeo Coni che si svolgerà a Valdichiana nel prossimo mese. Buone le prestazioni di Nouhe Laouzai negli esordienti – 44 kg, di Filippo Sorci negli Juniores -55 kg e di Davide Trevisan juniores -61 kg. tutti classificati al settimo posto.

Ottimo argento nella categoria kumite senior – 68 kg. per la ventiquattrenne Desi Rubini della Treviso Karate che dopo aver superato le croate Badanjar per 6 a 1 e Boromisa per 4 a 2 si è arresa in finale a Lucija Catlak di Zagabria per 5 a 4. Ottimo test, con alcuni dettagli da perfezionare con il proprio maestro Paolo Nave, per poi essere pronta per gli assoluti di metà novembre a Torino.

Prossimo impegno degli atleti trevigiani, che “giocheranno” in casa al Palasport di Ponte di Piave domenica 9 ottobre, per il Trofeo Lis- Memorial Aurelio Marin, con oltre 300 atleti sui tatami, dove tutte le categorie del kumite ( combattimento) si affronteranno con incontri “ round robin “ vale a dire che tutti gli atleti combatteranno almeno due volte.