Karate / Sara Cardin, a Salisburgo è oro!

PONTE DI PIAVE - Sara Cardin centra la medaglia d’oro alla tappa di Salisburgo della Premier League di Karate.



Più in generale il risultato del karate azzurro a Salisburgo è ottimo: un oro, quattro argenti, un bronzo e due quinti posti; oltre alla conferma delle due qualificazioni a Tokyo 2020 di Luigi Busà e Mattia Busato, quest'ultimo di Castelfranco Veneto.



Due le finali di kata: la squadra maschile azzurra è d’argento, dietro soltanto alla Turchia, e la squadra femminile si aggiudica la medaglia di bronzo battendo la squadra slovacca con 24.88 punti.



Nel kumite ben sei finali. È medaglia d’oro per Sara Cardin nei -55kg, grazie alla vittoria (3-2) sulla tedesca Jana Messerschmidt.



Dopo la rottura del crociato di fine 2018, Grand Winner di Premier League nella categoria -55 kg di kumite due anni fa, l’azzurra di Ponte di Piave, già campionessa mondiale ed Europea, è tornata a conquistare un oro nel circuito.



E lo ha fatto nel modo più difficile, prendendosi, per un solo punto, un match complicatissimo e combattutissimo contro la tedesca Messerschmidt.