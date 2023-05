Karate, quasi duecento squadre all'Open di Padova

CASTELFRANCO - Oltre un migliaio di atlete e atleti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno dato lustro all'Endeco Open Veneto di karate, evento che per tre giorni ha catalizzato l'attenzione alla Kioene Arena di Padova. Quasi 200 le squadre presenti (compresa la partecipazione di un team dalla Slovenia) di tutte le categorie agonistiche, ben 63 ufficiali di gara e una sessantina di volontari impegnati sui sei tatami e nell’area di servizio allestiti al palasport di via San Marco per la prima edizione della manifestazione, organizzata in simbiosi dalla Germinal Sport Target di Castelfranco Veneto, assieme a Centro Yoshitaka di Padova, Nenrjukan di Isola Vicentina e Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino.



Questi in sintesi i numeri di una competizione seguita peraltro da un gruppo di professionisti della comunicazione attraverso la media partnership di Karateka.it. Inserito nel calendario di appuntamenti del ciclo "Padova Città Europea dello Sport 2023", l'Open Veneto ha costituito la quarta tappa del circuito itinerante promosso dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali). È stata una manifestazione d’alto livello, impreziosita anche da qualche ospite d’eccezione, fra cui Mattia Busato, olimpionico e vicecampione europeo in carica nel kata (sia a livello individuale che di squadra), scelto come testimonial e volto copertina dell’Open di Padova. Idolo indiscusso della Germinal Sport Target, Busato non ha gareggiato, ma ha portato il proprio saluto ad atleti e atlete, seguendo attentamente i vari incontri del kata in programma nella giornata conclusiva. Oltre a Busato hanno fatto capolino alla Kioene Arena diversi rappresentanti della Fijlkam, compreso l’ex campione mondiale nel kumite Davide Benetello, vicepresidente nazionale per il settore karate, nonché membro del comitato esecutivo della World Karate Federation (WKF) e della European Karate Federation (EKF).



«Ringraziamo tutti gli sponsor e i partner che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione», sottolinea Niki Mardegan, direttore tecnico della Germinal Sport Target, «Un ringraziamento va anche al Comune di Padova e all’assessore allo sport Diego Bonavina che ci hanno permesso di organizzare l’Open Veneto nel migliore dei modi. Alla prima edizione di questo evento possiamo ritenerci più che soddisfatti sia sotto l’aspetto organizzativo, sia per il riscontro ottenuto in termini di partecipazione. Dal punto di vista dei risultati sportivi - parlo per Sport Target - siamo inoltre contenti che i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano portato a casa ancora diverse medaglie onorando al meglio l’impegno in particolare con Pietro Binotto e Alvise Toniolo».



Incessanti i ritmi della lunga serie di gare con in palio punti preziosi per il ranking che stabilisce i criteri di selezione per le Nazionali azzurre giovanili (Under 16, Under 18 e Under 21) in funzione dei prossimi Europei e Mondiali. La squadra di agonisti e agoniste della Germinal Sport Target ha conquistato due ori nel kumite Seniores grazie a Giacomo Andretta (-67 kg) e Davide Gasparetto (-75 kg), due bronzi, sempre nel kumite Seniores, con Giuseppe Minervino (-75 kg) e Alessandro Gatto (+ 84 kg).



È inoltre tornato a vincere e convincere Alvise Toniolo, medaglia d'oro tra i Cadetti (-70 kg) nel kumite (qui l’intervista video: https://bit.ly/45i05oN). Il giovanissimo karateka di Galliera Veneta, bloccato nei mesi scorsi da un infortunio, è ora in fase di preparazione per la Youth League, che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Porec (Croazia).

Passando al kata, bisogna registrare l’exploit, a livello Under 21 e Seniores, di Pietro Binotto (qui l’intervista video: https://bit.ly/3q5PtJc) e Giulia Marchetti, capaci di andare a medaglia in entrambe le categorie: il primo ha vinto l’argento tra gli Under 21, ma non contento è andato a prendersi anche l’oro scalando il tabellone dei Seniores, l’altra invece ha bissato con un doppio bronzo in entrambe le classi d’età. Un terzo posto, tra gli Under 14, se lo è infine aggiudicato anche Giacomo Turcato.



Il medagliere all’Endeco Open Veneto

Kumite:

Alvise Toniolo, oro Cadetti (-70 kg)

Giacomo Andretta, oro Seniores (-67 kg)

Davide Gasparetto, oro Seniores (-75 kg)

Giuseppe Minervino, bronzo Seniores (-75 kg)

Alessandro Gatto, bronzo Seniores (+84 kg)



Kata:

Pietro Binotto, argento Under 21 e oro Seniores

Giulia Marchetti, bronzo Under 21 e Seniores

Giacomo Turcato, bronzo Under 14