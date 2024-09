Karate, oro di Busato ai Giochi del Mediterraneo

CASTELFRANCO - Sulla trentesima edizione dei Campionati del Mediterraneo resta impressa anche l’orma della Germinal Sport Target attraverso le medaglie luccicanti di Mattia Busato e Alvise Toniolo. Chiamati entrambi a rappresentare i colori dell’Italkarate nel corso della manifestazione tenutasi a Olbia, hanno mantenuto fede a promesse e aspettative della vigilia cogliendo addirittura due ori per quanto riguarda Busato, nel kata Seniores a livello individuale e di squadra, e un bronzo, nel kumite Juniores per l’individuale, nel caso di Toniolo.

Era da qualche tempo che Mattia Busato mancava l’appuntamento con la medaglia più pregiata. Stavolta non si è accontentato, denotando un eccellente stato di forma che gli ha permesso di incassare due ori nel kata. Il primo è arrivato nel confronto individuale: superati tutti gli avversari della pool eliminatoria (il bosniaco Miralem Jasarspahic, il francese Tom Peltier e il montenegrino Vladimir Mijac), Mattia ha vinto il derby tricolore nella finale che lo opponeva a Guido Polsinelli (25.10 il punteggio assegnato al kata di Busato contro il 24.70 rilevato dal connazionale).

Verso l’epilogo dei Campionati del Mediterraneo, il karateka di Castelfranco Veneto ha poi bissato con un altro oro nella competizione a squadre. «È un punto di passaggio per raggiungere un grande obiettivo come il Campionato del mondo a squadre che si terrà a fine novembre a Pamplona», aveva esordito Busato in un’intervista rilasciata ai canali Fijlkam (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali) prima dell’evento, «Siamo qui per sostenere un bel test, ma dovremo vendere cara la pelle».

Detto, fatto. Assieme a lui festeggiano l’oro del team azzurro nel kata anche Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice, dopo aver piegato la Francia in finale mettendo un punto di differenza (24.90 contro 23.90).

In questa storica edizione italiana dei Campionati del Mediterraneo si sono di fatto incrociati passato, presente e futuro del karate castellano nato sotto l’insegna di Sport Target. A testimoniarlo è quanto mostrato sul tatami da Alvise Toniolo, giovane di Mottinello capace di strappare la medaglia di bronzo tra gli Juniores del kumite nella classe di peso dei -68 chilogrammi. Uscito al terzo turno della fase eliminatoria, “Alvin” si è rifatto al momento del ripescaggio battendo il libico Albasheer Alduweebi per 4-3.

«Alvise si sta giocando il posto in Nazionale per il Mondiale giovanile», rivela Niki Mardegan, direttore tecnico di Sport Target, «Siamo molto contenti, sia per lui che per Mattia. È molto bello vedere due atleti del nostro club con la maglia azzurra. I loro risultati ci rendono davvero orgogliosi».