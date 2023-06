Karate, Mattia Busato sfiora il titolo, confermandosi vicecampione italiano nel kata

ROMA - La fenice della Germinal Sport Target è atterrata ai Campionati italiani assoluti di karate afferrando tre medaglie di indiscusso valore. Al PalaPellicone, presso il Lido di Ostia, Mattia Busato ha sfiorato ancora una volta il titolo, confermandosi vicecampione italiano nel kata. Un’altra prestazione di notevole spessore per l’atleta originario di Olmo di Martellago, ma figlio adottivo di Castelfranco Veneto, che si mette al collo l’argento per il secondo anno consecutivo agli assoluti Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali). La rivincita della finale 2022 se la aggiudica nuovamente Alessio Ghinami (CS Carabinieri), atleta classe 2002 in totale ascesa. Era il confronto tra due generazioni di campioni: entrambi hanno presentato un Gojushiho Dai e l’esito della gara è stato davvero imperscrutabile. Alla fine, l’ha spuntata il giovane karateka di Azzano Decimo (Pordenone), incoronato dalla giuria con una valutazione altissima (27). Per Busato, a cui non è bastata una prestazione eccellente (26.1) dopo il recente quinto posto alla Premier League di Rabat (Marocco), si tratta della dodicesima medaglia agli assoluti di karate, dove ha collezionato finora sei ori, quattro argenti e due bronzi.



«Il campionato italiano rientra sempre in una tappa di preparazione per un progetto più ampio», rileva Busato, «È sempre un evento in cui sono orgoglioso di gareggiare e riportare in Italia tutta l’esperienza accumulata in ambito internazionale. È dal 2006 che non manco la medaglia ad un assoluto. Ho raccolto risultati in gare di kata, kata a squadre e kumite. Mi guardo indietro e non posso che essere orgoglioso di quanto ho fatto e dei rapporti che sono riuscito a costruire in questo mondo. Ora abbiamo due obiettivi importanti e avvincenti nei prossimi mesi con la Nazionale: le Olimpiadi europee in Polonia e i Beach Games in Indonesia. Due competizioni che ci siamo guadagnati sul tatami accumulando punti tramite i circuiti di gare internazionali. Vengo da un percorso molto positivo. La medaglia d’argento all’Europeo e una bellissima finale per il bronzo in Premier League a Rabat. In questo momento siamo settimi nel ranking mondiale. Ora restiamo concentrati su queste due bellissime competizioni per le quali finalizzeremo la preparazione proprio in questi giorni».



La Germinal Sport Target ha tanto da festeggiare anche per la medaglia di bronzo di Pietro Binotto, sempre nel kata. Anche in questo caso, la finale per il terzo posto ha visto il duello tra presente e futuro del karate nazionale con il ragazzo castellano (classe 2003) sempre più performante e capace di prevalere con il suo Unsu (24.9) su quello di un pezzo da novanta come Alessandro Iodice (24.2), componente del CS Esercito e del team azzurro del kata, che assieme a Busato aveva colto l’argento di squadra all’ultimo Europeo di Guadalajara (Spagna).



Altro giovane del gruppo agonisti della società trevigiana e altra impresa anche nel kumite per la classe dei 75 kg. Qui, a completare una scalata emozionante, è stato Davide Gasparetto, 21enne di Cornuda e studente di scienze motorie all’Università di Padova, approdato fino alla finale per il bronzo. Sotto nel punteggio a pochi secondi dallo scadere, Gasparetto è riuscito ad affondare il colpo vincente che gli ha permesso di salire meritamente sul podio, completando il suo capolavoro con un perentorio 7 a 2 a spese di Mario Iannuzzi (Shizoku Karate Avellino).



Il medagliere ai Campionati italiani assoluti

Kata:

Mattia Busato, argento maschile

Pietro Binotto, bronzo maschile



Kumite:

Davide Gasparetto, bronzo maschile (75 kg)



(credit foto Rox)