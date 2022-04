Karate, Federica D'Este d'oro a Riccione

TREVISO - Ancora una vittoria per Federica D’Este che conquista questa volta la medaglia d’oro agli Open d’Italia Junior di Riccione.



La trevigiana, 17 anni, studentessa del Liceo Scientifico Sportivo Da Vinci di Treviso, ha vinto la prestigiosa gara federale tenutasi domenica 24 aprile in competizione con le migliori atlete nazionali. Questo ulteriore traguardo di Federica, grazie anche al rinnovato interesse verso il Karate maturato nei Giochi Olimpici, accende su di lei un crescente interesse, che supera il ristretto campo degli addetti ai lavori di categoria e la proietta in un più ampio respiro nazionale ed internazionale.



Subito un altro impegno la aspetta il prossimo weekend alla seconda tappa internazionale della Youth League in programma a Limassol (Cipro) per il prossimo weekend.

Federica, guidata dal maestro Stefano Rosina, combatte nel Kumite individuale Femminile Junior, per la società “Karate 2001” di Mogliano Veneto.