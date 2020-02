Karate / Europei giovanili al via

CASTELFRANCO - Europei giovanili al via. È tutto pronto per la massima competizione continentale di karate per gli astri nascenti, che si svolgerà a Budapest da venerdì 7 a domenica 9 febbraio.



Saranno più di 1100 atleti tra U16, U18 e U21, per un totale di 52 Nazionali che si sfideranno per primeggiare nelle varie categorie. Il Veneto, come da tradizione fucina di talenti, mette in vetrina quattro pezzi da novanta: Pietro Binotto (Sport Target Castelfranco, Kata a squadre M), Sofia Rampazzo (Sen Shin Kai Padova, kumite U21 68 kg), Nicolò Gaggio (karate Venezia, kumite cadetti +70 kg) e la rodigina Elena Roversi (tesserata in Lombardia con la Master Rapid skf cbl, kata a squadre F).



Sarà sicuramente una bella vetrina e l'Italia punta come sempre a primeggiare in tutte le specialità: si cercheranno di migliorare le otto medaglie dell'anno scorso in Danimarca.