Karate Castelfranco a medaglia in Slovenia

CASTELFRANCO - La Germinal Sport Target conquista due medaglie all’Open di Velenje (Slovenia) con l’argento di Viola Andretta e il bronzo di Alessandro Tamberi. Sia la prima che il secondo hanno brillato nel Kumite portando lustro ai colori della società di Castelfranco Veneto: Andretta, karateka di Tombolo, si è fatta strada tra le Juniores (-66 kg) cedendo in finale soltanto alla bosniaca Neda Muhovic, mentre Tamberi, giovane di Preganziol in lizza tra i Cadetti (-63 kg), dopo aver mancato la finale contro lo sloveno Daniel Harlovìc, è salito sul podio superando in un derby italo-trevigiano Francesco Dorigo (Treviso Karate). All’International Karate di Velenje era impegnato anche un terzo tesserato della Sport Target: nella categoria Under 14 (-40 kg), ha preso parte alla competizione Narayan Baggio che pur fermandosi al primo turno ha comunque potuto fare un’esperienza sicuramente utile per il prosieguo. Per il gruppo castellano è tempo ora di Campionati italiani a squadre giovanili, in programma il prossimo weekend (18 e 19 febbraio) al PalaPellicone di Roma: l’evento, organizzato dalla Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) nell’impianto situato al Lido di Castel Fusano, vedrà salire sul tatami una formazione femminile composta proprio da Viola Andretta (66 kg), Clara Barone (-53 kg), Graziella Annael Ecchili (-59 kg), Gisella Aloisi (48 kg) e Aurora Apuzzo (+66 kg).