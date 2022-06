Kaliningrad, Lituania aspetta una rappresaglia della Russia

MONDO - La Lituania si aspetta azioni di rappresaglia da parte russa per il blocco di Kaliningrad. Parlando alla Reuters in un'intervista rilanciata anche dalla Cnn, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha detto: "Siamo pronti e siamo preparati per qualunque tipo di azione non amichevole da parte della Russia, come la disconnessione dal sistema Brell (sistema di reti elettriche cui appartengono Russia, Bielorussia e Stati baltici) o altre azioni".

Nauseda ha poi difeso la decisione di bloccare il transito dalla Russia all'exclave di Kaliningrad via Lituania delle merci sottoposte alle sanzioni dell'Ue: "Stiamo solo attuando le sanzioni, che sono state imposte dall'Unione Europea, e questo non ha nulla a che vedere con le relazioni bilaterali tra la Russia e la Lituania. Attendiamo di procedere con le prossime fasi e sarebbe positivo se la Commissione europea spiegasse il contenuto delle sanzioni alle autorità russe, cosa che rimuoverebbe alcune delle tensioni che stanno sorgendo".