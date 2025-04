Justin Bieber, la reazione (durissima) contro i paparazzi: il video preoccupa i fan

STATI UNITI - Cosa sta succedendo a Justin Bieber? Il cantante statunitense continua a far preoccupare i fan dopo che lo scorso mese aveva ammesso di soffrire di "attacchi di rabbia". E nelle ultime ore è diventato virale un video in cui la star 31enne sbotta duramente contro i paparazzi.

Il cantante, sposato con Hailey Rhode Baldwin, è stato filmato mentre si dirigeva in una caffetteria a Palm Springs, in California. "Buongiorno", si sente dire dai paparazzi. "Buongiorno? Ma quale buongiorno. Soldi, soldi, soldi, ecco l'unica cosa che vi interessa", ha replicato Justin Bieber avvicinandosi alle fotocamere dei paparazzi. Poi, ha intimato loro di allontanarsi: "Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate", ha urlato facendo con le mani il gesto dei soldi.

La reazione del cantante non è passata inosservata. C'è chi, tuttavia, lo ha difeso ricordando che per lui questo sarebbe un periodo complicato. E il motivo di questo duro sfogo contro i paparazzi potrebbe essere legato alle notizie sulla sua salute mentale. Nelle settimane precedenti, infatti, Bieber aveva avviato delle dirette su Instagram in cui appariva stordito e assente.

Justin Bieber's interactions with paparazzi and journalists spark debate as to whether or not the former teen pop star is mentally sound.



In earlier weeks, Bieber released a series of distrubing livestreams where he appeared dazed and not present. pic.twitter.com/Pl9m1fWOZz

