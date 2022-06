Joker 2, Lady Gaga in trattativa: il sequel potrebbe essere un musical

MONDO - Lady Gaga in trattativa per interpretare Harley Quinn in 'Joker: Folie à Deux', il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019. A svelarlo a The Hollywood Reporter sono state alcune fonti, secondo le quali il secondo capitolo sul clown principe del crimine di Gotham City sarà un musical.

Todd Phillips d'altronde era già produttore esecutivo di 'A star is born', il film che ha fatto vincere l'Oscar alla cantante con 'Shallow', e il rapporto con la star è di lunga data. La scorsa settimana, il regista ha confermato la preparazione di Joker 2 in un post su Instagram rivelando anche che Joaquin Phoenix, che ha interpretato il personaggio principale nel film della Warner Bros/DC vincendo l'Oscar due anni fa, dovrebbe riprendere il suo ruolo.

I dettagli sul personaggio di Gaga sono tenuti nascosti, ma Joker è noto per la sua relazione tossica e occasionale con Harley Quinn, la psichiatra delll'Arkham Asylum che si innamora di lui e diventa sua complice. I precedenti progetti della Warner Bros hanno visto Margot Robbie e Kaley Cuoco recitare nel ruolo di Harley Quinn.