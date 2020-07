John Lewis, icona USA dei diritti civili è morto

USA - Marciò anche al fianco di Martin Luther King l’icona dei diritti civili e attivista per la non violenza, John Lewis. La Camera dei rappresentanti Usa (di cui era membro) ha reso nota la sua dipartita all’età di 80 anni. L’ex presidente Barack Obama ha speso per lui parole di grande stima e affetto.



"Ha amato il suo Paese così tanto da rischiare la sua vita e il suo sangue pur di essere all'altezza delle sue promesse - ha scritto l'ex presidente americano -. Nei decenni non solo ha dato tutto sé stesso alla causa della libertà e della giustizia, ma ha ispirato generazioni che hanno cercato di seguire il suo esempio”.