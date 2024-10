Jimmy Carter celebra il suo centesimo compleanno

USA - Jimmy Carter, l’ex presidente degli Stati Uniti, festeggia oggi il suo 100º compleanno, consolidando il suo primato come il più longevo tra i leader americani. Prima di entrare in politica, Carter era un coltivatore di arachidi e iniziò la sua carriera pubblica come governatore della Georgia nel 1971, incarico che ha ricoperto fino al 1975. Solo un anno dopo, nel 1976, venne eletto 39esimo presidente degli Stati Uniti. Durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca (1977-1981), Carter è stato protagonista di alcuni degli eventi più significativi dell’epoca. Tra questi, l’Accordo di Camp David del 1978, che portò alla pace tra Egitto e Israele, e la crisi degli ostaggi americani in Iran, che avrebbe poi contribuito alla sua sconfitta elettorale contro Ronald Reagan nel 1980.



Dopo la sua presidenza, Carter ha concentrato le sue energie su iniziative umanitarie attraverso il Carter Center, fondato nel 1982. L'organizzazione si è distinta per il lavoro in ambiti come la sanità e la promozione della democrazia. Per il suo impegno post-presidenziale, Carter ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2002. Nonostante nel 2015 abbia annunciato di essere affetto da un cancro al fegato, malattia che si era estesa ad altre parti del corpo, l'ex presidente ha continuato a dimostrare grande forza d'animo. Nell’agosto scorso, Carter ha confidato a suo figlio Chip di desiderare di "vivere abbastanza da poter votare per Kamala Harris", in vista delle elezioni anticipate in Georgia, che inizieranno il 15 ottobre. Con il suo esempio di integrità e impegno, Jimmy Carter resta una figura influente nella storia americana, anche dopo decenni dalla fine del suo mandato presidenziale.