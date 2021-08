Jesolo, weekend di super lavoro per la Polizia locale

JESOLO - Super lavoro nel weekend ferragostano per la polizia locale di Jesolo. Sono stati rilevati alcuni sinistri stradali, tra i quali un conducente è risultato positivo all'alcool test con tasso alcolemico superiore a 3.20 g/l.

Sono stati operati alcuni controlli per la presenza di nomadi irregolari, con relative sanzioni e ripristino dello stato decoroso dei luoghi. Intensa attività a tutela dei diritti dei portatori di handicap, sanzionati cinque veicoli che occupano abusivamente gli stalli invalidi. In particolare è stato rintracciato un soggetto che utilizzava il tagliando invalidi di una persona deceduta nel 2016, pesanti le sanzioni comminate.



In tema di prevenzione e contrasto al fenomeno di somministrazione di alcolici ai minori è stato sanzionato un pubblico esercizio risultato recidivo, oltre alla sanzione amministrativa sarà prevista la chiusura del locale da 15 a 30 giorni.



Di concerto con le forze di polizia dello stato è stata presidiata l'area tra p.zza Mazzini e P.zza Aurora. Sanzioni per violazione ordinanza anti alcool, comportamenti contrari alle norme codice della strada, (transiti vietati in ztl ed emissione rumori da veicoli). Sanzionato soggetto per ubriachezza manifesta.



È stata aiutata una famiglia di turisti nord europei a ritrovare una signora anziana che si era smarrita tra le vie del lido, grande gioia per il ricongiungimento con i suoi familiari; Sanzionati soggetti che chiedevano offerte per fantomatiche associazioni lungo la ztl.



Operati controlli in arenile e a contrasto dell'abusivismo commerciale. Grazie all'unità cinofila "Baskoo" deferiti alle competenti autorità soggetti in possesso di stupefacenti.

È stato predisposto, su indicazione della Questura, un senso unico pedonale sulla via Nievo all'accesso al mare di Piazza Nazzini. Presidio garantito da steward, che ha garantito fenomeni di assembramento.