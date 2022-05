Jesolo, turista colpito da malore crolla a terra e muore

JESOLO - Tragedia oggi a Jesolo dove un turista tedesco di 74 anni, in vacanza nella città balneare, si è spento nel pomeriggio dopo aver accusato un malore.

L’uomo si stava dirigendo in spiaggia all’altezza del terzo accesso al mare di via Bafile, quando è crollato all’improvviso.



La moglie ha dunque subito chiesto aiuto e alcuni passanti hanno avvisato i bagnini della torretta numero “17”; nello stesso momento è stato allertato il Suem 118.

Nonostante il soccorso con il defibrillatore, per il 74enne non c’è stato nulla da fare: il malore gli è stato fatale. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell’ospedale jesolano.