Jesolo, tuffo vietato dal pontile: turista si frattura le vertebre, secondo caso in stagione

JESOLO - Nuovo grave incidente a Jesolo: nel pomeriggio, in zona piazza Marconi, un turista romeno di 31 anni si è tuffato di testa dal pontile, nonostante i divieti. Dopo aver preso la rincorsa e saltato due persone sdraiate, l’uomo si è lanciato in acqua, ma la scarsa profondità gli ha causato una lesione vertebrale. Soccorso immediatamente dai bagnini della torretta, è stato stabilizzato su una barella spinale e trascinato a riva in attesa dei sanitari.



Dopo il primo trasporto all’ospedale di Jesolo, è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Mestre. Si tratta del secondo caso dall’inizio della stagione di lesione vertebrale per tuffi dai pontili: pochi giorni fa un 17enne di Motta di Livenza era rimasto ferito in modo simile nella zona di piazza Mazzini.