Jesolo, il Tribunale ordina la chiusura della discoteca Il Muretto

JESOLO - Chiusa la discoteca il Muretto di Jesolo: lo ha ordinato il Tribunale accogliendo l’istanza della società padovana Promoter. Annullato proprio per questo l’evento di sabato notte.

La decisione arriva nel bel mezzo di una battaglia legale tra i gestori e la proprietà dopo il fallimento della società di gestione del locale, la P2 Srl.



Per cui salta la festa in programma stasera, la “Jesolo Spirit”, con Loco Dice per i 50 anni di Tito Pinton, cioè uno dei soci gestori: dovranno essere restituiti biglietti e prevendite.

Il locale domenica scorsa era rimasto aperto anche se in esercizio provvisorio , ottenuto dai gestori, per ripianare i debiti. Ora il Tribunale ha chiesto le chiavi del locale ai gestori che dunque stasera dovranno tenere chiuse le serrande. OT