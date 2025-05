Jesolo, torna griglie roventi: iscrizioni aperte dal 4 giugno

L’attesa sta per terminare. Alle ore 19 di mercoledì 4 giugno si apriranno ufficialmente le iscrizioni per Griglie Roventi 2025, il celebre campionato italiano di Barbecue, che il prossimo 12 luglio trasformerà Piazza Torino a Jesolo nell’arena più calda d'Italia.



MORENO MORELLO ED ELISA BAGORDO AL TIMONE DELLA SERATA

Nel 2025 l’evento taglierà l’ambito traguardo delle venti edizioni e si prepara a celebrarlo in grande stile con uno show davvero imperdibile. Partendo dalla conduzione che vede non uno, ma ben due graditi ritorni al timone del format: a dirigere le danze in una serata che già si preannuncia incandescente, saranno infatti lo storico inviato di “Striscia la Notizia” Moreno Morello, e la presentatrice e showgirl Elisa Bagordo, entrambi grandi “amici” della manifestazione. Main sponsor confermati Birra Forst per le bevande e Sara Clean Management per la pulizia dell'arena, mentre DJ set e intrattenimento saranno a cura di Radio Wow, media partner insieme a Telenuovo.



100 COPPIE, 60 MINUTI DI TEMPO, UN SOLO VINCITORE…

Invariate le regole della gara: 100 coppie di cuochi amatoriali, 60 minuti di tempo, un barbecue Weber Traveller Compact alimentato dal gas Beyfin, kit di carne offerto da Maxì Supermercati, formaggi del Caseificio Tomasoni, e un solo ambizioso obiettivo: conquistare il palato della giuria e aggiudicarsi lo scettro di grillers dell'anno.



LA NOVITÀ 2025: L’ARENA DEI SINDACI!

Ma la vera novità è un’altra… per festeggiare i suoi primi due decenni di successi la competizione si arricchirà di una sfida nella sfida: oltre ai tradizionali 200 partecipanti, scenderanno in campo anche 20 sindaci provenienti da altrettante amministrazioni locali. Una gara parallela che promette scintille e che aggiungerà altro pepe (e non solo quello!) al già infuocatissimo scontro.



NUMERI CHE FANNO LA STORIA: 20 EDIZIONI DA RECORD!

La manifestazione è organizzata dalla trevigiana Ugo Comunicazione con il contributo del Comune di Jesolo, e dal 2006 al 2024 ha fatto registrare numeri importantissimi: 5580 partecipanti complessivi, di cui quasi 900 provenienti dall’estero, 376.000 spettatori dal vivo, 420 passaggi televisivi e oltre 9500 utenti attivi negli ultimi 12 mesi sul sito ufficiale. Sarà possibile iscriversi seguendo le istruzioni sul sito www.griglieroventi.com – tenendo presente che i posti sono limitati e si esauriscono rapidamente. Per restare aggiornati su tutte le novità, è consigliabile seguirei canali social ufficiali dell'evento.